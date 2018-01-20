ريفاس يهز شباك فريقه الهلال ويقصيه من "الكأس"

فجّر القادسية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالهلال حامل اللقب خارج البطولة مبكراً بفوزه عليه 1-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وكاد القادسية أن يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة من انطلاق المباراة حينما ارتكب مدافع الهلال محمد جحفلي خطأً فادحاً بعدما مرر الكرة بالخطأ لحارسه علي الحبسي لتجد المهاجم مازن أبوشرارة الذي انفرد بالمرمى إلا أن الحبسي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ورد الهلال وأهدر مدافعه ياسر الشهراني هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله الفنزويلي غلييمين ريفاس ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته وكاد مهاجمه الفنزويلي ريفاس أن يسجل هدف السبق حينما تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت بجانب المرمى القدساوي.

وعند الدقيقة 56 تمكن البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية من تسجيل الهدف الأول بعدما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمهاجم الهلالي ريفاس واستقرت في شباك الحارس علي الحبسي.

وواصل القادسية خطورته وكاد لاعبه البرازيلي ايلتون خوزيه أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنه مرت بجانب القائم الأيمن للحارس علي الحبسي.

وفي النصف ساعة الأخيرة كثف الهلال محاولاته ووجد صعوبات كبيرة في اختراق دفاع القادسية القوي وسنحت له فرصة عند الدقيقة 86 حينما ارتقى لاعبه محمد كنو لعرضية زميله الاوروغوياني نيكولاس ميليسي وحول الكرة برأسه نحو المرمى إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 88 اضطر القادسية لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعدما حصل مدافعه ياسين برناوي على البطاقة الحمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكاد الهلال أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 89 حينما حصل مهاجمه مجاهد المنيع على كرة أمام مرمى القادسية ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الهلال محاولاته الهجومية وسط دفاع منظم من القادسية الذي اعتمد على الهجمات المرتدة إلى أن انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.