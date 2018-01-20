النصر يعبر النهضة ويطير إلى ربع النهائي

حجز النصر مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه الصعب على ضيفه النهضة "درجة أولى" 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وانتظر حتى الدقيقة 36 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي الذي ارتقى لعرضية زميله أحمد الفريدي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس فيصل المرقب.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق اضطر الأرجنتيني غوستافو كونتيرس لإجراء تغييرين اجباريين بعد اصابة الثنائي المصري حسام غالي والحارس عبدالله العنزي ليشرك عوض خميس والحارس حسين شيعان كبديلين لهما.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أهدر جاسم الحمدان مهاجم النهضة فرصة تسجيل هدف التعادل بعد اضاعته لركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه وتصدى لها الحارس حسين شيعان.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء النصر في حين فرض النهضة سيطرته على أغلب فتراته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البنيني محمد الدو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم.

وفي الوقت بدل الضائع كاد البرازيلي ليوناردو بيريرا أن يسجل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فيصل المرقب.

وبهذه النتيجة سيواجه النصر الفائز من مواجهة الباطن وضيفه ضمك "درجة أولى" والتي ستلعب يوم الخميس المقبل.