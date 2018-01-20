مدرب القادسية: سعداء بالفوز على الهلال

حرص باولو بوناميغو، المدير الفني للقادسية، على تهنئة جماهير الفريق بعد الفوز على الهلال 1-0 السبت، والتأهل لدور الثمانية بكأس الملك.

وقال بوناميغو، في تصريحات عقب المباراة: "مباريات الكأس دائما تكون مباريات صعبة ولابد أن تكون على علم تام بما تفعله من بداية المباراة وحتى نهايتها".

وأضاف: "اعتمدنا على الانضباط التكتيكي والهجمة المرتدة السريعة ونجحنا بتحقيق النتيجة المرجوة".

واستمر: "أهنئ اللاعبين على الروح التي ظهروا بها. مباراة اليوم فرصة لنا أن تكون محطة انطلاق لمباريات الدوري المقبلة والتي نسعى من خلالها لتحسين مركزنا في الدوري".

واختتم مدرب القادسية حديثه: "فهمنا الهلال جيداً قبل المباراة وأشكر الهلال على اللعب الممتع الذي ساعدنا على تقديم الأفضل وتقديم مباراة جميلة".