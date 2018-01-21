تركي آل الشيخ: فرصة كبيرة لاحتراف حقيقي

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ثقته التامة في اللاعبين السعوديين الذين أمضوا عقودا احترافية مع أندية إسبانية يوم الأحد في العاصمة الرياض.

وكتب آل الشيخ عن احتراف السعوديين في إسبانيا عبر صفحته على "تويتر": "أبارك لأخواني اللاعبين توقيعهم عقود احترافية مع الأندية الأسبانية للعب في لاليغا، وأتمنى لهم كل التوفيق، هذه فرصة كبيرة لهم للإحتراف الحقيقي ورفع مستوياتهم وزيادة خبراتهم، وتمثيل وطنهم خير تمثيل".

وأكمل في تغريدة منفصلة: "ثقتي في لاعبينا لاحدود لها ودورنا جميعا أن ندعمهم في هذه التجربة التي ستكون بداية لمزيد من الاحتراف للاعبين السعوديين في الدوريات الأوربية".