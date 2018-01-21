الأخضر يبدأ أول معسكراته قبل مونديال روسيا

بدأ لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الأحد، المعسكر الإعدادي في الرياض ضمن المرحلة الأولى من الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الأخضر لفحوص طبية من قبل الجهاز الطبي للوقوف على جاهزيتهم قبل بدء التدريبات.

ويجري "الأخضر" أولى تدريباته في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، الذي كان قد استدعى 25 لاعباً للانضمام إلى المعسكر.

في حين ينتظم لاعبو الأهلي في معسكر المنتخب بعد نهاية مباراة فريقهم أمام العروبة في وقت لاحق اليوم الأحد في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.