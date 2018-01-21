الإصابة تبعد السهلاوي عن الأخضر

استهل الأخضر يوم الأحد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في مدينة الرياض ويستمر حتى 27 من يناير الجاري، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم في روسيا.

وحضر عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحصة التدريبية الأولى التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، تحت إشراف خوان أنتونيو بيتزي مدرب المنتخب.

ولم يشارك محمد السهلاوي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، وذلك بعد شعر بها خلال مباراة فريقه الأخيرة مع النهضة التي أقيمت ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر أن يجري اللاعب أشعة الرنين المغناطيسي.

وسيجري الأخضر يوم الإثنين حصته التدريبية الثانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

واجتمع اللاعبون في مقر المعسكر في وقت سابق يوم الأحد حيث خضعوا لفحص طبي للوقوف على حالتهم الصحية.