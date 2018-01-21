الأهلي يمزق شباك العروبة ويتأهل إلى ربع النهائي

حجز أهلي جدة مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه على ضيفه العروبة "درجة أولى" 6-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة في تجاوز ضيفه حيث وضحت الفروقات الفنية مبكراً بين وصيف متصدر الدوري السعودي للمحترفين وبين العروبة صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.

وسنحت أولى الفرص الأهلاوية بعد مرور خمس دقائق حينما أهدر مهاجمه صالح العمري هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله سلمان مؤشر ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة أخرى للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي حول عرضية زميله منصور الحربي بقدمه نحو مرمى العروبة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس رافع الرويلي.

وعند الدقيقة 33 نجح سلمان مؤشر مهاجم الأهلي بافتتاح التسجيل بعدما استغل كرة عائدة بالخطأ من دفاع العروبة ليسدد الكرة في شباك الحارس رافع الرويلي.

وعند الدقيقة 41 عزز حسين المقهوي تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك العروبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومة وتمكن لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعدما أكمل تمريرة زميله صالح العمري في شباك الحارس رافع الرويلي.

وعند الدقيقة 69 دفع الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي بالمصري مؤمن زكريا الذي شارك للمرة الأولى مع فريقه بديلاً لحسين المقهوي.

وعند الدقيقة 73 نجح مهاجم الأهلي سلمان مؤشر بتسجيل الهدف الرابع للأهلي بعدما حول تمريرة زميله اليوناني فيتفاتزيديس بقدمه في شباك العروبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن المصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي بتسجيل الهدف الخامس، لينجح نفس اللاعب في أن يختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابق عند الدقيقة 90+2.

وسيلعب الأهلي مواجهته في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة الفيحاء وضيفه الفتح التي ستلعب يوم الأربعاء المقبل.