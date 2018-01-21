المولد يرحل إلى إقليم فالنسيا.. وسالم يتبع مسيرة ريكلمي

اشتهر الدوري الإسباني في الثلاثين عاما الماضية بتطويره للاعبين غير المحليين، ومن جنسيات متعددة، فقد ساهم في إبراز لاعبين من خلفيات كثيرة مثل اللاتينيين والأوروبيين والأفارقة، وصولاً إلى العرب، تحديدا قائد ديبورتيفو لا كورونيا سابقا المغربي نور الدين نيبت، الذي صال وجال في البطولات الأوروبية وساهم في إيصال فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004.

واستكمالا لإبراز اللاعبين غير المحليين، وضمن مبادرة الهيئة العامة للرياضة، بعد الاتفاق الذي تم سابقا بين الهيئة والرابطة الإسبانية، تم اختيار 9 من اللاعبين السعوديين للاحتراف في الأندية الإسبانية، ومن ضمنهم تقرر انتقال سالم الدوسري إلى فياريال، يحيى الشهري إلى ليغانيس، وفهد المولد إلى ليفانتي.

وسيلعب الدوسري بقميص الفريق القاطن في إقليم فالنسيا، وسيسعى للسير على خطى كبار من لعبوا كرة القدم مثل الأرجنتيني ريكلمي والأوروغوياني فورلان، أو حتى الفرنسي روبيرت بيريز والإسباني سانتي كازورلا. ويلقب فياريال الذي تأسس عام 1923 بـ"إل سبمارينو أماريو" بمعنى الغواصات الصفراء، نسبة إلى لونه الأصفر بالكامل كما تعد مواجهة فريق فالنسيا هي بمثابة الديربي بين الفريقين كونهما أقوى الفرق في ذاك الإقليم. ويعد أكبر إنجاز في تاريخ فياريال هو الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 – 2006، وربع نهائي البطولة ذاتها 2008 – 2009. وتغير مسمى ملعب فياريال من "إل مادريغال" إلى "استاديو دي لا سيراميكا" عام 2017.

وسيبدأ فهد المولد اللعب لليفانتي والذي يستقر في مدينة فالنسيا، عقب اتفاقية هيئة الرياضة مع رابطة الدوري الإسباني، ويلقب ليفانتي الذي يقبع في المركز 17 في الدوري الإسباني، بـ"غرانوتاس" والتي تعني الضفادع. ويلعب ليفانتي، الذي تأسس عام 1909، على ملعبه "استادي سيوتات دي فالنسيا"، ويعد يوهان كرويف أبرز من مثل النادي القابع في إقليم فالنسيا، فقد لعب لهم عام 1981، كما كان فيسنتي رودريغيز أحد أشبال ليفانتي قبل صناعة التاريخ مع الجار اللدود فالنسيا، ويعد النيجيري أوبافيمي مارتينز من أبرز من ارتدوا قميص ليفانتي في موسم 2012 -2013. وكانت أبرز إنجازات ليفانتي هي الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 1935.

وتعاقد ليغانيس المتأسس عام 1928، مع يحيى الشهري، وأحد أشهر ألقاب نادي ليغانيس التابع لمدينة مدريد هو "لوس بيبينيروس" بمعنى زارعو الخيار، وبعيدا عن ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو، فإن ديربي مدريد أو جنوب مدريد يكون بين خيتافي وليغانيس، ويعد الكاميروني سامويل إيتو أبرز من مثل نادي مدينة مدريد في موسم 1997 – 1998 ودافع عن ألوان "استاديو مونيسيبال دي بوتاركي".