ريفاس.. بين ماضي الاتحاد المتوهج.. وتعثرات الهلال

يعيش جيلمين ريفاس فترة متقلبة رفقة فريقه الهلال بعد إحرازه 5 أهداف من أصل 15 لقاء لعبها حتى الآن، على الرغم من قضائه فترة رائعة في الدوري السعودي خلال موسمه 2015 – 2016، برفقة اتحاد جدة عندما حل ثانيا في ترتيب الهدافين، وأحرز حينها ثلاثية في أول 5 جولات من الدوري آنذاك.

وتعاقد الهلال مع المهاجم الفنزويلي في سبتمبر 2017، بعد بداية الموسم الكروي لتكون مشاركته في الجولة الثالثة أمام أحد هي الأولى بالقميص الأزرق، غير أنه لم يبدأ التسجيل حتى الجولة الخامسة أمام القادسية، واستمر بالتسجيل بعد أن أحرز هدفا على الرائد في الجولة السادسة، ويحرز هدفا آخر على الباطن في الجولة السابعة أمام الباطن، قبل أن يتوقف عن التسجيل لـ8 جولات ويحرز ثنائية أمام أحد في اللقاء الذي انتهي برباعية للهلال مقابل هدف لأحد، ولكن ريفاس عاد للغياب عن الأهداف لثلاث جولات متتالية أمام الفيصلي والاتفاق والاتحاد.

وعاش المهاجم الفنزويلي فترة زاهية بقميص اتحاد جدة في موسم 2015 – 2016، بعد أن استطاع الوصول لعدد أهدافه الحالي مع الهلال في 4 جولات من الدوري السعودي لذاك العام، بعد أن أحرز هدف الفوز أمام نجران في الجولة الأولى من ضربة جزاء، وهدفا آخر في الجولة الثالثة أمام الفيصلي، قبل أن يحرز ثلاثية، هاتريك، أمام القادسية في الجولة الرابعة أمام القادسية. واستطاع ريفاس في موسم 2015 – 2016 من إحراز 19 هدفا دوريا من أصل 25 مباراة لعبها بقميص اتحاد جدة، كما حل ثانيا في ترتيب الهدافين بعد السوري عمر السومة الذي أحرز 27 هدفا آنذاك.