اتحاد الإعلام الرياضي يصدر قرارات عدة في اجتماعه الأول

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عدة قرارات في اجتماعه الأول الذي أقيم يوم الأحد برئاسة رجاء الله السلمي رئيس اتحاد الإعلام الرياضي وحضور الأعضاء كافة.

وجاءت عدة قرارات في بيان اتحاد الإعلام الرياضي: "إقرار اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتشكيل لجنة لمناقشة وتلقي الملاحظات عليها، تشكيل لجنة قانونية تضم فراس الربيعي، عبدالمحسن العتيبي ممثل وزارة الثقافة والإعلام وجبر الشايقي ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، لإعداد اللوائح التنفيذية للاتحاد، إطلاق البوابة الإلكترونية للاتحاد، البدء في استقبال طلبات الحصول على بطاقات عضوية الاتحاد عبر الموقع الإلكتروني، تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس وتفويضها باتخاذ القرارات العاجلة للاتحاد، تشكيل لجنة مكونة من بتال القوس وتركي العواد وعادل الزهراني لتسمية اللجان العاملة بالاتحاد، وإقرار إقامة منتدى سنوي للإعلام الرياضي.

واختتم بيان الاتحاد: "تلقى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دعما من رئيس هيئة الرياضة لإطلاق عدد من البرامج، تقديم دورات تدريبية متقدمة في الإعلام الرياضي بالتعاون مع شبكات تلفزيونية عالمية ويتولى جميل الذيابي تشكيل فريق عمل لوضع معايير ترشيح الإعلاميين لهذه الدورات، إقامة برنامج تدريبي متخصص للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا اعتبارا من الشهر المقبل، إقامة دورات تدريبية لمديري المراكز الإعلامية بالأندية في أشهر وأكبر الأندية الأوروبية، وزيادة عضوية الإعلاميين السعوديين في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والاتحادات المماثلة.