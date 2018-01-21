اتحاد جدة يبقي المولد في صفوفه حتى 2022

أعلن اتحاد جدة يوم الأحد عن تجديد عقد نجم الفريق فهد المولد لمدة أربع مواسم حتى عام 2022، وهو يعد ثاني لاعب يجدد عقده مع الفريق بعد التشيلي فيلانويفا.

وقدم حمد الصنيع رئيس النادي الشكر لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على وقفته ودعمه لتجديد عقد اللاعب فهد المولد، متمنيا للاعب التوفيق ومواصلة تألقه.

ويعد المولد من ناشئي اتحاد جدة وجرى تصعيده للفريق الأول في عام 2011 إذ شارك مع الفريق في 122 مباراة، سجل خلالهم 36 هدفا، وصنع 20 آخرين.

كما شارك المولد، 23 عاما، في عشر مباريات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

وشارك المولد مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كولومبيا عام 2011، كما شارك في بطولة آسيا تحت 19 عاما في عام 2012، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج 2014 في الرياض وكأس آسيا 2015 في أستراليا.

ولعب المولد دورا محوريا في وصول المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018 بتسجيله هدف الفوز على اليابان في التصفيات الآسيوية.