لاعبو الأخضر يحترفون في إسبانيا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بالتعاون مع اتحاد القدم السعودي عن احتراف عدد من اللاعبين السعوديين في الأندية الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

وحضر 25 عضوا من أعضاء رابطة "لا ليغا" الإسبانية مراسم توقيع إعارة اللاعبين السعوديين، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وبحسب المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقد بهذه المناسبة يوم الأحد في العاصمة الرياض، فقد تم إعارة عدد من اللاعبين: "فهد المولد ينتقل إلى نادي ليفانتي الإسباني، وسالم الدوسري إلى نادي فياريال، وجابر عيسى إلى نادي فياريال، ويحيى الشهري ومروان عثمان إلى نادي ليغانيس، وعبدالمجيد الصليهم إلى نادي أرايو فاليكانو، ونوح الموسى إلى نادي بلد الوليد، وعلي النمر إلى نادي نومانثيا".