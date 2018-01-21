هوساوي ووليد: مرحلة هامة قبل البطولة العالمية

اعتبر أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي، المرحلة الإعدادية الحالية للأخضر امتداداً للعمل السابق، مؤكداً في الوقت ذاته، على حرصه وحرص زملائه اللاعبين على التحضير والإعداد الأمثل للبطولة المرتقبة كأس العالم في روسيا 2018.

وقال هوساوي في أول أيام معسكر الأخضر في العاصمة الرياض: "طول وقصر فترة المعسكر لا يهم بقدر ما تهمنا القيمة الفنية المستفادة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه مع المدير الفني خوان بيتزي".

كما أكد زميله وليد عبدالله كذلك أهمية المرحلة الحالية، وزاد: "مرحلة تعني لنا أهمية كبيرة كونها بداية الطريق نحو إعداد قوي يجعل منا فريقا متكاملا جاهزا لمشاركتنا المقبلة".