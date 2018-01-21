20 ألفا لكل لاعب.. ثمن الفوز على الهلال

كافأت إدارة القادسية لاعبي الفريق الكروي الأول بمبلغ 20 ألف ريال لكل لاعب، وذلك عقب الانتصار الذي حققه النادي الشرقي على الهلال وتأهله إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الملك.

وكتب القادسية عبر بيان الأحد: "صرفت إدارة نادي القادسية مكافآت الفوز لمباراة دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب، وذلك بعد الانتصار على نادي الهلال بهدف نظيف والتأهل إلى دور الثمانية".

وتابع بيان النادي الشرقي: "وشكر رئيس النادي معدي الهاجري الجهازين الفني والإداري واللاعبين على روحهم العالية وانضباطهم طيلة المباراة، مطالبا إياهم بمواصلة الأداء بنفس الروح ليقدم القادسية نتائج ترضي جماهيرنا الغالية".