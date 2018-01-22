عبدالرحمن القضيب:تجربة دخول العائلات الملاعب ناجحة 100%

أكد عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، نجاح التجربة السابقة من دخول العائلات للملاعب السعودية للمرة الأولى، معتبراً في الوقت ذاته، مواجهة اتحاد جدة أمام ضيفه الاتفاق الأعلى حضوراً من جانب العائلات بين المواجهات التي خصصت لذلك.

وقال القضيب في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "التجربة السابقة ناجحة بنسبة 100%، وذلك عائد لأسباب كثيرة منها أن درجة وعي المواطن والمقيم كانت عالية جدا، كذلك التهيئة والدراسة المسبقة من ناحية البوابات المخصصة والعزل شبه التام، وأيضا زيادة عدد المنضمين أكثر من الاحتياج والمطلوب".

وزاد: "استضافة المدن الرياضية لأحداث سابقة ومقاربة، مثل (ملحمة وطن) واحتفالات عديدة أخرى، ساهمت في نجاح دخول العائلات ومتابعتهم للمباريات".

وحول الفعاليات المصاحبة التي أعدتها الهيئة العامة للرياضة، واصل حديثه: "الفعاليات المصاحبة للمباريات، جاءت برغبة من الهيئة العامة للرياضة في إيصال رسالة إلى القطاع الخاص من أجل تحفيزه للاستثمار خلال الفترة المقبلة".

وتابع القضيب حديثه: "بعد التجربة السابقة القصيرة، طالبت العائلات بتواجد نقاط البيع لفترة أطول عقب نهاية المباريات".

وحول نسبة حضور العائلات في المواجهات السابقة، أردف: "شهدت مواجهة الاتحاد والاتفاق الأكثر حضورا للعائلات بعدد تجاوز 8000، بينما مواجهة الأهلي والباطن حظيت بحضور 4411، ونسبة مواجهة الاتحاد والهلال فاقت 500".