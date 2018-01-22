المسيليم ومعاذ: معسكرات الأخضر هامة قبل المونديال

أبدى ياسر المسيليم استعداده للمعسكر الأول للمنتخب السعودي، مشيرا إلى أن مستوى حراس الأخضر متقارب بشكل كبير، وأنه يجب استقطاب كوادر ممتازة لتدريب الحراس.

وقال المسيليم في لقاء صحفي خلال معسكر الأخضر يوم الاثنين: "أتمنى أن يتم تدريب الحراس في المملكة، بحيث أن يقام معسكر ليومين ثم يعود الحارس إلى ناديه، لأن الحارس يحتاج إلى خوض المباريات، وأن تأتي طواقم التدريب في ألمانيا إلى السعودية لتدريب الحراس".

وأكد حسن معاذ على أهمية المباريات الودية خلال المعسكرات القادمة: "جميعنا متواجدون الآن، ونسعى إلى تقديم مردود طيب في المباريات التي ستقام خلال المعسكرات القادمة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن، لازال أمامنا وقت قبل بداية كأس العالم.. سعيد جدا باحتراف زملائي اللاعبين في إسبانيا".