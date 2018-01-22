28 تغريدة نشرتها أندية إسبانيا احتفاء بلاعبي الأخضر

استغلت الأندية الإسبانية تفاعل الجماهير السعودية والعربية الكبير الذي بدأ بعد إعلان هذه الأندية صفقات اللاعبين السعوديين يوم الأحد.

وانتقل فهد المولد، سالم الدوسري، يحيى الشهري، نوح الموسى، علي النمر، جابر مصطفى، مروان العثمان، عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان إلى أندية ليفانتي، فياريال، ليغانيس، سبورتنغ خيخون، نومانسيا، رايو فايكانو، وبلد الوليد، وأعلنت الأندية الإسبانية عن الصفقات بطرق مختلفة.

ونشر ليفانتي عبر حسابه على "تويتر" 11 تغريدة منفصلة متعلقة بفهد المولد والترحيب به بشكل أو آخر. ومن بين هذه التغريدات، استخدمت إدارة النادي اللغة العربية في 6 تغريدات مستهدفة المتابع العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص.

وبدأ ليفانتي بإعلان انتقال المولد بشكل رسمي قبل أن يرى النادي التفاعل الكبير الذي حدث للحساب بعد الإعلان، ما دعا ليفانتي إلى إضافة تغريدة ثانية مرفقة معها صورة متحركة للمولد "نرحب بلاعبنا الجديد "فهد المولد" وبكل المتابعين في السعودية الذين سيتابعون نادينا ليفانتي في "لاليغا"، قبل أن يقوم بإضافة تغريدة ثالثة لهدف فهد المولد في تصفيات كأس العالم الأخيرة أمام الإمارات وكتب "هل تتذكر هذا الهدف" ما زاد من تفاعل الجماهير السعودية مع حساب نادي ليفانتي.

وكانت التغريدة الرابعة عبارة عن المراسم الرسمية للمولد أثناء توقيعه العقد، والخامسة صورة تجمع اللاعبين الـ9 الذين انتقلوا إلى أندية إسبانيا للاحتراف، والسادسة تشجع الجماهير العربية لمتابعة فهد المولد مع ليفانتي بعد أن كتب الحساب "تابعنا للاستمتاع بكل شيء جديد" مع صورة متحركة لفهد المولد وهو بقميص اتحاد جدة، فيما كانت التغريدة السابعة بصورة لفهد المولد مرتديا قميص ليفانتي بعد التعديل عليها من قبل ليفانتي، والثامنة صورة متحركة للمولد بقميص الاتحاد وهو يرقص فرحا في مباراة سابقة، والتاسعة إعادة لهدف المولد في المنتخب الإماراتي مع جملة "مساء الخير عشاقنا".

وكانت التغريدة العاشرة صباح يوم الاثنين وهي صورة متحركة لفهد المولد يركض فرحا بعد أحد أهدافه مع الاتحاد مع جملة "يوم أمس أعلنا التوقيع مع فهد المولد، 23 عاما، قادما من اتحاد جدة، وكانت التغريدة الحادية عشرة والأخيرة هي لفهد المولد بقميص ليفانتي وجملة "اللاعب فهد المولد، القادم من نادي الاتحاد، يلتحق بنادي ليفانتي.. مرحبا في لاليغا #سعوديون_في_لاليغا_الإسباني" وتم تثبيت هذه التغريدة في حساب النادي الإسباني، بعدما حصلت هذه التغريدة على 33 ألف إعادة تغريد حتى الآن.

وأرفق فياريال عبر حسابه في "تويتر" تغريدات مصحوبة ببعض الصور لتعاقدها الجديد مع سالم الدوسري، وجابر مصطفى لفريق فياريال "ب"، وصلت إلى 7 تغريدات. وتضمنت التغريدات لغات عدة بين الإسبانية والإنجليزية، كما استخدموا اللغة العربية لجذب المتابع السعودي بكتابة "السعودي سالم الدوسري يصل إلى #فياريال. أهلا وسهلا تحية قلبية للعالم العربي بأسره". كما نشر حساب فياريال عن التعاقد مع جابر عبر نشر صور اللاعب ممسكا بقميص النادي أثناء المراسم الرسمية يوم الأحد، وثبت فياريال تغريدة ترحيبية لسالم بقميص الهلال بعنوان "شكرا لجمهورنا"، وتضمنت التغريدة كلمة "شكرا" باللغة العربية.

ورحب ليغانيس بيحيى الشهري عبر تغريدة واحدة وكتب باللغة الإسبانية "أهلا يحيى الشهري، اللاعب السعودي الذي يلعب في كصانع لعب"، وأرفق صورة للاعب بقميص المنتخب السعودي في بطاقة خاصة بالنادي الإسباني، كما تعاقد ليغانيس يوم الأحد مع مروان العثمان ليلعب في فريق ليغانيس "ب".

واحتفى نادي بلد الوليد بقدوم نوح الموسى عن طريق نشره تغريدتين، كانت الأولى للاعب السعودي ممسكا قميص النادي الإسباني وجملة "قدوم نوح الموسى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم" فيما كانت التغريدة الثانية للاعب الوسط السعودي أثناء مراسم التوقيع.

ونشر حساب سبورتنغ خيخون 3 تغريدات ترحيبية بعبدالله الحمدان، الذي سيشارك في الدرجة الثانية الإسبانية، وتضمنت التغريدات بيانا رسميا "مرحبا بعبدالله الحمدان"، فيما كانت التغريدة الثانية صورا للاعب السعودي أثناء المراسم وجملة "لحظة توقيع اللاعب الرسمي لنادي سبورتنغ خيخون، ننتظرك بشغف"، وتضمنت التغريدة الثالثة كلمات تعبر عن احتفاء خيخون بالحمدان "لقد جمعنا لكم تفاصيل انتقال اللاعب الحمدان" بجانب رابط لموقع النادي الإسباني على الإنترنت.

وكانت التغريدات الـ4 التي نشرها نادي نومانسيا للترحيب بعلي النمر عبارة عن صورة للاعب ممسكا قميص نومانسيا، والثانية أثناء توقيع عقده، والثالثة إعادة تغريدة لنادي الشباب يعلن فيها إعارة لاعبه النمر إلى نومانسيا، أما التغريدة الأخيرة كانت مخصصة للسعوديين بعد أن كتب حساب نومانسيا "مرحبا بك في نومانسيا علي النمر".

وأعلن رايو فايكانو انتقال عبدالمجيد الصليهم إلى صفوف الفريق بطريقة اعتيادية عبر تغريدة واحدة تضمنت بيانا رسميا وكلمات "عبد المجيد الصليهم لاعبا جديدا لرايو فايكانو، أتى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".