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آل الشيخ يكافئ لاعبي أخضر اليد بـ50 ألف ريال

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة
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قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، التهنئة لمنتخب كرة اليد بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2019 والمقررة في ألمانيا والدنمارك.

وحقق منتخب اليد فوزا ثمينا على نظيره العماني 26 - 20 بالتصفيات الآسيوية التي تقام في كوريا الجنوبية.

ووجه تركي آل الشيخ برصد مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب، متمنيا لهم المزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة، في مختلف الاستحقاقات الدولية.

وكتب تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لمنتخبنا لكرة اليد التأهل إلى كأس العالم، ألف مبروك للوطن".

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #المنتخب السعودي, #كأس العالم

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