القادسية يمدد عقد الغاني فتاو

أعلنت إدارة القادسية يوم الاثنين، تجديد عقد المحترف الغاني في الفريق محمد فتاو لمدة 4 سنوات حتى عام 2022.

ونشرت القادسية بيانا بتفاصيل تجديد العقد: "مددت إدارةى القادسية لاعب المحزور الغاني محمد فتاو، 25 عاما، لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2022، وذلك بعد المستويات المتميزة التي قدمها منذ انضمامه للفرؤق في بداية الموسم".

وأتبع البيان: "وأوضع معدي الهاجري رئيس النادي أن التجديد مع اللاعب الغاني تم بناء على التقارير الفنية الإيجابية عن اللاعب والمستويات المتميزة التي قدمها مع الفريق".

ولعب فتاو 14 مباراة برفقة القادسية في الموسم الحالي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين.