المالك يستقبل رابطة لاعبي النصر القدامى

التقى سلمان المالك، رئيس نادي النصر يوم الثلاثاء، بعدد من أعضاء رابطة اللاعبين القدامى للنادي، وهم هاشم سرور، ناصر الفهد، رياض الأحمري، إبراهيم الشويع، مرحوم المرحوم، إبراهيم الهذيلي، خالد الصالح، راضي العنزي، إبراهيم فرج، عبدالله بن صليح، غازي أبو دبيس، علي الكنعان، والإعلامي فلاح القحطاني.

وجاء في بيان النصر على موقع "تويتر": "رحب رئيس النصر باللاعبين القدامى وقال: أنتم في ناديكم وبين إخوانكم أنتم الأساس خدمتم النادي سنوات طويلة وأدخلتم الفرح والسرور في قلوب جماهير النصر وأنا واحد منهم. لقد كان المشجع يراكم ويستمتع بما تقدمونه من عطاء طوال مسيرتكم بالملاعب وبالطبع ناديكم لا يستغني عنكم بل إننا نسعد بكم في أي وقت وجسور التواصل بيننا لا بد أن تتواصل وأن نعمل جميعا لما فيه مصلحة نادينا، وأتمنى من الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق آمال وتطلعات جماهير نصرنا الغالية.

وأكمل البيان: "قدم أعضاء رابطة لاعبي النصر القدامى درعا تذكارية لسلمان المالك وفهد العجلان، نائب الرئيس، كما قدموا العضوية الفخرية لفهد المالك، والد رئيس النادي، تقديرا لما قدمه للرياضة والشباب".