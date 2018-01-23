"المنازعات" تلزم النصر ونجران بمتأخرات الجبرين ومندش

قررت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي، إلزام نادي النصر بدفع 2,880,000 ريال للاعب عبدالعزيز الجبرين، كذلك نادي نجران بدفع 262,500 و 5,000 للاعب سلطان مندش.

وكتب اتحاد القدم السعودي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "إلزام نادي النصر بدفع مبلغ (2,880,000) ريال، للاعب عبدالعزيز الجبرين، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (144,000) ريال، خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف".

وتابع اتحاد اللعبة في تغريدة أخرى: "إلزام نادي نجران بدفع مبلغ (262,500) ريال و(5,000) ريال للاعب سلطان مندش، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (13,125) ريال، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف".