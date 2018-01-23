عزت: بيتزي يتابع اللاعبين بشكل مكثف

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكرات الخمسة حددت حسب اختيار المدرب، مشيرا إلى أن هذه المعسكرات جاءت بشكل تدريجي.

وقال عزت في حديثه خلال معسكر الأخضر يوم الثلاثاء: "سيتم لعب 8 مبارايات ودية، تختتم بآخر مباراة ودية أمام ألمانيا على أرضها في الثامن من يونيو، وهذه المرحلة التجمع والتعرف بين اللاعبين والمدرب، وهو من أصر أن يخلو المعسكر الأول من أي لقاء ودي".

وشدد عزت على أن اختيارات بيتزي مدرب الأخضر تمت حسب ما رأى: "هو يقيم في السعودية ويتابع اللاعبين بشكل مكثف، ويتنقل بين المناطق، سواء هو شخصيا أو فريق عمله".

وكشف عزت على أهمية المعسكرات الخمسة للأخضر قبل كأس العالم: "نعد برنامج قوي يتكون من 13 شخص، وهم مدربين على أعلى مستوى، وتعد هذه الـ5 مراحل مهمة جدا، كما أن عودة اللاعبين لأنديتهم تعطي فرصة للمدرب لمتابعتهم عن كثب، وطلب بيتزي ضم عبدالملك الخيبري وتيسير الجاسم للمعسكر على الرغم من إصابتهم، كي يعرفوا كيفية المعسكر المقام".