غيغز: سانشيز اللاعب المناسب لمانشستر يونايتد

اعتبر اسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدرب منتخب ويلز راين غيغز بان التشيلي الكسيس سانشيز هو لاعب مناسب جدا للشياطين الحمر بعد إتمام عملية انتقاله أمس الاثنين في صفقة مبادلة شهدت رحيل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى أرسنال.

وقال غيغز لموقع "سكاي سبورتس.كوم" "تعاقد مانشستر يونايتد مع الكسيس سانشيز شبيه بعملية التعاقد مع روبين فان بيرسي بمعنى أنه سيحصل على خدمات نجم عالمي وقد رأينا المساهمة من خلال رفع انطوني مارسيال لمستواه في الآونة الأخيرة".

وأضاف "هذا الأمر يحصل عندما ينضم لاعبون كبار لأن من شأن ذلك رفع مستوى اللاعبين الآخرين في الفريق وسيتعين على المدرب جوزيه مورينيو اتخاذ قرارات صعبة".

وتابع "على أي حال، يمكن لسانشيز أن يلعب على الجهة اليمنى كما فعل في برشلونة، وبالتالي نظرا لتألق مارسيال فانه (سانشيز) قد يشغل مركزا آخر".

وكان مورينيو أشاد بانتقال سانشيز مشيرا الى أنه "سيكمل مجموعتنا المثيرة من اللاعبين المهاجمين" الى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد بالاضافة الى المتألقين جيسي لينغارد ومارسيال الذي سجل ثلاثة اهداف في اخر ثلاث مباريات له في الدوري المحلي.

ورأى غيغز بانه نظرا لأن سانشيز يستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا فهذه إضافة أيضا علما بان مانشستر يونايتد سيلتقي اشبيلية الإسباني في الدور التالي في 21 فبراير المقبل ذهابا وقال غيغز في هذا الصدد "تواجد لاعب مثله لا يخشى اللعب على أعلى المستويات يعزز من قوة الفريق".