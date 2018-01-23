"ديبالا المغرب".. نسي الحلم الإسباني من أجل الهلال

تعاقد الهلال مع النجم المغربي الواعد أشرف بن شرقي الذي يعد أحد أبرز المواهب العربية في الوقت الحاضر، وأحد نجوم الوداد البيضاوي الذين شاركوا في كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخراً في الإمارات.

وبدأ بن شرقي، في العشرين من عمره، مشواره الكروي في صفوف المغرب الفاسي لدرجة الناشئين، وتدرج في صفوف الفريق نفسه حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 2014 – 2015، وساهم بإحراز 5 أهداف دورية رفقة المغرب في ذلك الموسم، كما سجل أول أهدافه في مسابقة كأس العرش أمام جمعية سلا.

وفي الصيف الذي تلا ظهوره الأول مع الفريق الأول للمغرب الفاسي، استدعي بن شرقي لتمثيل المنتخب المغربي الأولمبي في بطولة تولون 2015 الشهيرة بإبراز أفضل اللاعبين الشبان عالميا، وسطع نجم بن شرقي في تولون بعد أن سجل 4 أهداف في مرمى إنجلترا والصين والمكسيك ليقود فريقه إلى مركز وصيف البطولة بعد أن خسر المنتخب المغربي أمام الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة، كما توج هدافا للبطولة، ما دفع ناديه المغرب الفاسي إلى تحسين عقده.

وفي موسم 2015 – 2016، ورغم هبوط المغرب الفاسي إلى الدرجة الثانية، أو ما يسمى القسم الوطني الثاني، سجل بن شرقي 9 أهداف، دفعت إدارة الوداد البيضاوي إلى التعاقد مع بن شرقي بكل ما أوتيت من قوة.

ولم يبدأ بن شرقي بشكل متوهج مع الوداد في موسم 2016 – 2017، وتحديدا في الدوري المغربي بعد أن أحرز 4 أهداف فقط، إلا أنه قاد ناديه وبشكل صريح إلى الفوز بلقب دور أبطال إفريقيا 2017، بعد أن أحرز 5 أهداف في البطولة كان آخرها في ذهاب النهائي الإفريقي أمام الأهلي المصري على أرض الأخير، كما صنع هدفا آخر في لقاء الإياب ليقود ناديه إلى بطولة كأس العالم للأندية من العام نفسه.

ودائما ما يردد بن شرقي (23 عاما)، أن حلمه هو اللعب في الدوري الإسباني "لا ليغا" وأنه دائما ما يطمح إلى الأعلى، خاصة أن نيس الفرنسي قدم عرضا للاعب إلا أنه رفض، واستمر اللاعب المغربي في تقديم عطاء منقطع النظير رفقة ناديه الأحمر، والذي يحب مشجعوه أن يكنوا بن شرقي بـ"ديبالا المغرب" تيمنا باللاعب العالمي الشهير باولو ديبالا.