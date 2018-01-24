آل سالم: طموحنا كبير في كأس الملك

أبدى عبدالله آل سالم، مهاجم نادي الفيحاء، سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين يوم الأربعاء.

وحجز الفيحاء بطاقة التأهل لدور الثمانية، عقب فوزه الماراثوني 2 - 1 على ضيفه الفتح في الوقت الإضافي بدور الستة عشر للمسابقة.

وقال آل سالم في تصريحات صحفية عقب اللقاء "الحمدلله مبروك لجماهير الفيحاء، وطموحنا أكبر في البطولة وهو الوصول للدور قبل النهائي ثم النهائي وستأتي خطوة بخطوة، وكان أداء بعض اللاعبين منخفضاً في بعض الأوقات نظراً لغيابهم عن المواجهات".

واختتم: "حاولنا التسجيل مبكراً بأي طريقة واستغلينا المساحات التي سنحت لنا".