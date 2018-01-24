الفيحاء يقصي الفتح ويتأهل إلى ربع النهائي

سجل الفيحاء هدفا في الوقت الإضافي ليفوز 2-1 على الفتح ويتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين يوم الأربعاء.

وتقدم عبد الله آل سالم للفيحاء من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد 11 دقيقة على البداية، وتعادل الزامبي سايث سكالا بمهارة جميلة في الدقيقة 56 واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي ليتجه الفريقان لشوطين إضافيين.

ونجح سامي خيبري في انتزاع الفوز قبل نهاية الوقت الإضافي ليقود فريقه لدور الثمانية برفقة الأهلي والاتحاد والنصر والقادسية والفيصلي.

وتتبقى مباراتان في دور 16 حيث يلعب الباطن ضد ضمك ويلتقي الشباب مع الخليج يوم الخميس بينما ودع حامل اللقب الهلال المسابقة على يد القادسية.