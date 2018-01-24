المولد والمنيع: نحاول التعرف على بيتزي بشكل أكبر

أكد فهد المولد أنه على قدر المسؤولية الكاملة لتمثيل المنتخب الأول، مشيراً إلى أنه سيبذل أقصى ما لديه مع نادي ليفانتي الإسباني لرفع راية الكرة السعودية.

وقال المولد في لقاء صحفي خلال معسكر الأخضر: "نعلم أن هذا المعسكر سيكون تعارفياً، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، أتمنى أن يكون انتقالي شيئا إيجابيا، ونعلم مسبقا أن برنامج كأس العالم سيكون مكثفا، وأن المدرب سيطمح دائما للأفضل. وقال المولد حول انضمامه لليفانتي: "بعد أن ينتهي المعسكر سأنضم لليفانتي".

وأبدى مجاهد المنيع حماسه للانضمام لصفوف المنتخب الأول: مشاركتي مع المنتخب الأولمبي لم تكن بالشكل المأمول، وهو شرف كبير أن أنضم للمنتخب الأول، ونحاول أن نتعرف على المدرب الجديد ونجعله يتعرف علينا بشكل أكبر، كما سأحاول التعلم من اللاعبين الكبار.