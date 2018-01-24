مدير كرة النجم: الأهلي والنصر يتنافسان لاستقطاب بن عمر

أكد مهدي العجيمي، مدير الكرة في نادي النجم الساحلي التونسي، وصول عرضين سعوديين على سبيل الإعارة من نادي أهلي جدة والنصر للاعب الفريق محمد أمين بن عمر.

وقال العجيمي لبرنامج "في المرمى": "وصلنا عرضان من السعودية من ناديي الأهلي والنصر، والعرضان كانا لاستعارة بن عمر، إلا أن هناك عرضا أوروبيا بصفة دائمة ونهائية، وسنقيم العروض الثلاثة قبل الاتفاق".

وكشف مدير الكرة أن عرض النصر كان أجزى ماليا من عرض أهلي جدة: "من بين الناديين السعوديين فإن عرض النصر كان أقوى ماليا من عرض الأهلي".

وشدد العجيمي على أن بن عمر ما زال عقده ساري المفعول مع النادي التونسي: "اللاعب يعلم أن عقده ساري المفعول مع ناديه، وهو فوض الأمر لإدارة النادي، وسيأتي الرد خلال يومين أو ثلاثة، وسيجذبنا العرض المالي الأقوى".