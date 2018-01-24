نائب رئيس كروزيرو: لن نستغني عن نيفيز

رفض نادي كروزيرو البرازيلي عرض الهلال من أجل الحصول على خدمات تياغو نيفيز مقابل 3.5 مليون دولار، وذلك عقب اجتماع عقد الأربعاء وجمع اللاعب برئيس النادي ووكيل أعماله.

وأصدر كروزيرو بيانا أكد فيه رفض العرض الهلالي كما قال نائب الرئيس إيتاير ماتشادو: "نادي كروزيرو يؤمن بأن الجماهير هي أهم عنصر للفريق.. ولهذا السبب فإن جماهيرنا تؤمن بنا ولذلك لن نبيع تياغو نيفيز، وهو مرتاح برفقتنا وراض تماما ويود أن يحقق الألقاب معنا حتى انتهاء عقده في ديسمبر 2019".

ولعب نيفيز في صفوف كروزيرو 59 لقاء أحرز بها 17 هدفا.