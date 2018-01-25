محترف الفيحاء يروي قصة مواجهة ميسي ونيمار

من توغوسي غالبا عاصمة هيندوراس، إلى المجمعة في السعودية قدمت هذه الموهبة، لتدعيم خط دفاع الفيحاء المتواجد للمرة الأولى بين الأندية الكبار.

إيميليو إيزيغيرري، نجم المنتخب الهندوراسي السابق، شارك في نسختي كأس العالم عامي 2010 و2014 أما أبرز مشاركاته على مستوى الأندية فكانت رفقة سيلتك، إلى جانب ادوراه الدفاعية الكبيرة سجل مع النادي الأسكتلندي أربعة اهداف.. وعندما قرر الرحيل ودعه العشاق بطريقة لائقة، كيف لا وهو من أمتعهم في يوم من الأيام وغنى لهم أيضا.

"العربية" زارته في منزله بمجمع سكني خاص في أطراف المجمعة، وفي الاستقبال كان هو وزوجته فيرجينيا التي التزمت بارتداء العباءة.. إلى جانب ابنته الخجولة آلانا وابنه ايمليو جونيور، الذي على ما يبدو متأثر بموهبة والده الكروية.