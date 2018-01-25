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الاتحاد السعودي يودع 33 مليونا في حسابات الأندية

المصدر: العربية.نت
عزت إلى جانب التمياط خلال اجتماع سابق
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أعلن اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، عن صرفه الخميس إعانات أندية الدرجة الممتازة، وكذلك أندية الدرجة الأولى للموسم الجاري بواقع 33 مليون ريال.

وكتب اتحاد اللعبة في بيان رسمي: "يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا الخميس بصرف إعانة الاحتراف لأندية الدرجة الممتازة، وأندية الدرجة الأولى للموسم الجاري بواقع 33 مليون ريال مجموع قيمة الإعانة".

وتابع اتحاد القدم السعودي: "وستتسلم أندية الدرجة الممتازة 21 مليون ريال بواقع 1.5 مليون ريال لكل ناد، بينما ستتسلم أندية الدرجة الأولى 12 مليون ريال بواقع 750 ألف ريال لكل ناد".

كلمات دالّة

#عادل عزت, #الاتحاد السعودي, #الدوري السعودي للمحترفين

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