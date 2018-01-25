الاتحاد السعودي يودع 33 مليونا في حسابات الأندية

أعلن اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، عن صرفه الخميس إعانات أندية الدرجة الممتازة، وكذلك أندية الدرجة الأولى للموسم الجاري بواقع 33 مليون ريال.

وكتب اتحاد اللعبة في بيان رسمي: "يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا الخميس بصرف إعانة الاحتراف لأندية الدرجة الممتازة، وأندية الدرجة الأولى للموسم الجاري بواقع 33 مليون ريال مجموع قيمة الإعانة".

وتابع اتحاد القدم السعودي: "وستتسلم أندية الدرجة الممتازة 21 مليون ريال بواقع 1.5 مليون ريال لكل ناد، بينما ستتسلم أندية الدرجة الأولى 12 مليون ريال بواقع 750 ألف ريال لكل ناد".