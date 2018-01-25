الاتحاد السعودي يسجل تمائم المنتخب والأندية

أعلن اتحاد القدم السعودي عن تسجيله لتميمة المنتخب الكروي الأول، وكذلك تمائم أندية الدوري السعودي للمحترفين كعلامات تجارية، محذرا مزوريها وبيعها دون دون ترخيص أو موافقة كتابية.

وبحسب بيان اتحاد اللعبة الصادر يوم الخميس: "يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تسجيله لتميمة المنتخب الوطني الأول، بالإضافة إلى تمائم أندية الدوري السعودي للمحترفين كعلامات تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتحت ملكية شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتابع اتحاد القدم السعودي في بيانه: "ويشير الاتحاد السعودي إلى أن استخدام أي علامة من العلامات التجارية من قبل شخص طبيعي أو كيان اعتباري بتزويرها أو تقليدها أو عرضها للبيع دون أخذ ترخيص وموافقة كتابية من شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعد تجاوزا للنظام، إذ يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، وفقا للمادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية والمادة الثالثة والأربعين من نظام العلامات التجارية".

وواصل البيان: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه في حال اكتشافه لأي تجاوز في استخدام العلامات التجارية، سيباشر بإبلاغ وزارة التجارة فورا للملاحقة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين".