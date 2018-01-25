الراهب: رفضت اللعب للقادسية.. وأطمح بتمثيل الأخضر

وصف حسن الراهب، لاعب النصر، إشادة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالشرف الكبير، مؤكدا في الوقت ذاته، رفضه الرحيل على سبيل الإعارة لنادي القادسية لمدة 3 أشهر.

وقال الراهب في حديثه لـ"في المرمى": "رفضت الرحيل إلى القادسية على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر، أنا لاعب محترف ومتى ما أتيحت لي الفرصة سأؤدي واجبي على أكمل وجه بقميص النصر".

وتابع: "الفترة الماضية لعبت مع زوران مباريات كثيرة، ومتى ما وجد اللاعب الفرصة الكافية سيتألق ويبدع، وأبواب المنتخب مفتوحة للجميع".

وواصل مهاجم أصفر العاصمة: "وجودي في النصر لمدة 5 مواسم، إلى جانب مهاجمين عدة أجانب يعني هذا أنني ركيزة هامة في الفريق وأنا عود من حزمة".

وحول إشادة رئيس الهيئة العامة للرياضة، زاد الراهب: "أشكر تركي آل الشيخ، على الإشادة التي منحني إياها، وهذا ليس بمستغرب عليه فالجميع شاهد على الحراك الرياضي منذ توليه المهمة".