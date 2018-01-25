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الراهب: رفضت اللعب للقادسية.. وأطمح بتمثيل الأخضر

المصدر: دبي - قناة العربية
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وصف حسن الراهب، لاعب النصر، إشادة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالشرف الكبير، مؤكدا في الوقت ذاته، رفضه الرحيل على سبيل الإعارة لنادي القادسية لمدة 3 أشهر.

وقال الراهب في حديثه لـ"في المرمى": "رفضت الرحيل إلى القادسية على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر، أنا لاعب محترف ومتى ما أتيحت لي الفرصة سأؤدي واجبي على أكمل وجه بقميص النصر".

وتابع: "الفترة الماضية لعبت مع زوران مباريات كثيرة، ومتى ما وجد اللاعب الفرصة الكافية سيتألق ويبدع، وأبواب المنتخب مفتوحة للجميع".

وواصل مهاجم أصفر العاصمة: "وجودي في النصر لمدة 5 مواسم، إلى جانب مهاجمين عدة أجانب يعني هذا أنني ركيزة هامة في الفريق وأنا عود من حزمة".

وحول إشادة رئيس الهيئة العامة للرياضة، زاد الراهب: "أشكر تركي آل الشيخ، على الإشادة التي منحني إياها، وهذا ليس بمستغرب عليه فالجميع شاهد على الحراك الرياضي منذ توليه المهمة".

كلمات دالّة

#النصر, #حسن الراهب, #القادسية

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