الشباب يضرب موعداً مع اتحاد جدة في "الكأس"

أكمل الشباب عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك، عقب فوزه على ضيفه الخليج "درجة أولى" 3-1، في ختام الدور ثمن النهائي، ليضرب موعداً مع اتحاد جدة في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وفاجأ الضيوف مضيفهم بهدف مبكر بعد مرور 22 دقيقة سجله مهاجمه متعب النجراني الذي حول عرضية زميله حسين النويقي بكرة مقصية في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 30 حينما تكفل مدافع الخليج يوسف خميس بتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض حينما حول الكرة بالخطأ برأسه في شباك فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الثاني بعدما تابع تسديدة زميله الليبي مؤيد اللافي الذي شارك للمرة الأولى والعائدة من حارس الخليج ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أحكم الشباب سيطرته على مجريات اللقاء وسط محاولات خجولة من نادي الخليج وتمكن لاعبه هتان باهبري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة سيضرب الشباب موعداً مع اتحاد جدة الذي تغلب على الاتفاق الاسبوع الماضي في ذات الدور في قمة مواجهات الدور ربع النهائي لكأس الملك.