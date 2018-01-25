النصر يجدد عقدي الفريدي وبرونو

جددت إدارة نادي النصر برئاسة سلمان المالك، عقد اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسمين، كذلك البرازيلي برونو أوفيني لمدة موسم، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي رسميا الخميس.

وكتب أصفر العاصمة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تكفل عضو الشرف الداعم بتجديد عقد نجم العالمي أحمد الفريدي لمدة سنتين، ابتداءً من الموسم المقبل".

وتابع: "ويأتي تكفل الداعم بعقد النجم أحمد الفريدي امتداداً لمواقفه الكبيرة مع النصر، ودعماً لإدارة النادي في هذه المرحلة الهامة".

وزاد النصر في تغريدة أخرى: "تكفل عضو الشرف الداعم بتجديد عقد اللاعب برونو اوفينو لمدة عام إبتداء من الموسم المقبل، ويأتي تكفل الداعم بعقد النجم برونو امتدادا لمواقفه الكبيرة مع النصر، ودعما لإدارة النادي في هذه المرحلة الهامة".