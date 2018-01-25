بيتزي: أبواب الأخضر مفتوحة للجميع

أوضح خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن اللاعبين اكتسبوا خبرة جيدة جداً خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي المقام حالياً بالرياض.

وأشار بيتزي، في حديثه الخميس، إلى إنه سوف يتابع جميع اللاعبين في الدوري السعودي، لاختيار الأفضل منهم من أجل تمثيل المنتخب خلال نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

وتابع: "اللاعبون يمتلكون طاقات كبيرة ومهارات عالية ويلعبون بطريقة جيدة للغاية، وشرحت لهم طريقة اللعب التي أريد أن ينتهجوها".

وأشار بيتزي إلى أنه يعرف مدى النقص الهجومي الذي يعاني منه المنتخب السعودي مؤخراً، حيث قال: "الأبواب مفتوحة للجميع وسنرى المهاجمين في الفترة المقبلة ومن يستطع اللعب سيكون في القائمة".

واختتم بيتزي تصريحاته قائلا "ليست أول قائمة استدعيت ستشارك في مواجهات كأس العالم، لدينا مدة طويلة للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر، ولا يهم العمر أو النادي ولكن المستوى وما يقدمونه للكرة السعودية".