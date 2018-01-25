رسميا.. أهلي جدة يظفر بخدمات بن عمر

أعلنت إدارة أهلي جدة، تعاقدها رسميا مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب النادي الجداوي عبر بيان الخميس: "أنهت إدارة النادي الأهلي اجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من نادي النجم الساحلي التونسي".

وتابع: "وجرى اليوم الخميس توقيع عقد إعارة اللاعب بحضور مدير الاحتراف بالنادي الأهلي الأستاذ أحمد بامعوضة ومن الجانب التونسي رئيس نادي النجم الساحلي الأستاذ رضا شرف الدين ومدير جهاز الكرة الأستاذ مهدي العجيمي".

وواصل البيان الأهلاوي: "ويلعب بن عمر في مركز المحور الدفاعي، حيث شارك مع نادي النجم الساحلي في 34 مباراة في البطولات المحلية والإفريقية، فيما مثل المنتخب التونسي في 13 مباراة دولية، كما شارك مع المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وتقرر أن يصل بن عمر إلى جدة فجر غد الجمعة".