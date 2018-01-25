عزت: القطريون يتخذون أساليب ملتوية حول التصويت

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قطر لازالت تحاول بشتى الطرق تحييد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص الملاعب المحايدة، مشيرا إلى أن الأندية السعودية والإماراتية لن تلعب في قطر وإيران بأي شكل من الأشكال.

وقال عادل عزت لبرنامج "في المرمى": "قضية الملاعب المحايدة هي منعطف مهم وأرجو أن يصدر الاتحاد الآسيوي قرارا لا يندم عليه لاحقا، وسبق أن أخبرناهم أن موقفنا واضح ولن نلعب على الأراضي القطرية، ومن المصادفات السيئة أن المهندي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وهو من استقبل البعثة الآسيوية في قطر.

وأضاف عزت بأن خطاب الأمين العام الآسيوي كان واضحا: "كانت توصية الشركة المختصة هي اللعب على أراضي محايدة، إلا أن القطريين جن جنونهم كما هدد المهندي بالتصعيد، والآن يحاول استمالة أعضاء المجلس التنفيذي".

واختتم عزت حول تبعات صدور قرار الاتحاد الآسيوي: "سنلجأ للطرق القانونية ولن نتخذ أساليب ملتوية، وسيكون التصويت عبر خطابات، وإن تم التصويت ضد اللعب على أراض محايدة سنستأنف، وموقفنا ثابت لن نلعب على الأراضي القطرية مهما حدث. وحول موعد صدور القرار كشف عزت: "سيتخذ القرار يوم الجمعة أو الاثنين".