ليوناردو: تجاوزت مشاكلي الشخصية.. والسومة أسطورة

أكد البرازيلي ليوناردو، محترف أهلي جدة، تجاوزه كافة مشاكله الشخصية، واصفا في الوقت ذاته زميله في الفريق السوري عمر السومة بالأسطورة.

وقال ليوناردو في حديثه لـ"في المرمى": "قبل قبول عرض الأهلي بحثت في الإنترنت عن النادي ومشجعيه وترتيبه في الدوري السعودي، ووجدت فيه ما أرغب به من تحدٍّ ومنافسه، لذا وافقت على الانضمام إلى صفوفه".

وتابع: "جماهير الأهلي محبة كثيرا لفريقها، هو أمر محفز ويشكل دافعا قويا للعب وفي الوقت نفسه قد يشكل إحباطا، خاصة عندما لا تتمكن من الوصول إلى المستوى المطلوب، لا أنكر أنني عانيت من بعض المشاكل الشخصية في البداية، لكنني تجاوزتها وتركيزي منصب حاليا على الملعب".

وعن مهاجم ناديه الجداوي السوري عمر السومة أردف: "السوري عمر السومة هو أسطورة الأهلي، يهز شباك المنافسين دائما، لدينا صفات مشتركة، أبرزها الرغبة في إدخال البسمة على وجوه اللاعبين، إنه شخص لطيف أحبه على الصعيد العملي والشخصي، أتمنى عودته للعب قريبا من أجله ومن أجل الأهلي".