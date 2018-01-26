الحمدان يرحل مع ابنه إلى إسبانيا واللاعب:سأشتاق للكبسة

كشف عبدالله الحمدان، المنتقل على سبيل الإعارة إلى نادي سبورتنغ خيخون في الدرجة الثانية الإسبانية من الشباب، أن النادي الإسباني تابعه مع فئة الأولمبي في مباراتي الهلال والنصر.

وقال عبدالرحمن الحمدان، والد عبدالله، والحارس السابق لنادي الشباب: "موهبة عبدالله بدأت منذ السادسة، وأول مكان شهد عليها هو ملعب الحديقة القريبة من منزله، وتم صقل الموهبة بانضمامه إلى منتخب معهد العاصمة النموذجي حيث كان يدرس هناك".

وتحظى موهبة عبد الله باهتمام كبير من قبل والده الذي قرر أن يترك كل شيء ويرافقه في رحلته إلى إسبانيا طوال فترة الاحتراف، فيما أكد عبدالله أنه سيشتاق للعاصمة الرياض ولأكلة الكبسة.