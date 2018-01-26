بن عطية عبر "العربية" يوجه رسالته للإعلام والجمهور

أكد مهدي بن عطية، نجم يوفنتوس والمنتخب المغربي، قربه الشديد من زملائه في صفوف منتخب بلاده، مشيدا في الوقت ذاته بالمستويات التي يقدمها اللاعب محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر.

وقال مهدي في مقابلة خاصة في فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": "لدي حس عالٍ بالمسؤولية عندما ألعب مع المنتخب الوطني، لأنها مسألة تهمني كثيرا، واللاعبون يعرفون ذلك، فأنا أعتبرهم بمثابة إخوة لي وتربطنا جميعا صداقة متينة، وكثيرا ما نتواصل بالهاتف لأننا قريبون جدا من بعضنا بعضا رغم أننا لا نلتقي كثيرا. كما أننا محظوظون بوجود مدرب كبير في المنتخب يحسن الأداء ويساعدنا أيضا، وهو قريب من اللاعبين، الـمر الذي يوفر أجواء رائعة".

وتابع: "مجموعة المنتخب التونسي ليست سهلة أيضا، وكما قلت الأمر ينطبق علينا أيضا، لكن كل شيء ممكن، فالمنتخب التونسي جيد جدا، ولديه جيل جديد من اللاعبين المتماسكين وهم يستطيعون أيضا تقديم أداء جيد، غير أن الحظ لم يحالفهم كثيرا في عملية السحب مثل منتخبنا، لكنهم سيخوضون مباريات جيدة، ولا يجب أن يذهب أي منتخب إلى كأس العالم وهو يفكر في الصعوبات لأن كل شيء وارد في كرة القدم".

وواصل بقوله: "بالنسبة لمنتخب المملكة العربية السعودية سوف يلعب مباراته الأولى ضد منتخب البلد المنظم لكأس العالم، المباراة لن تكون سهلة بالطبع، لكن المنتخب السعودي لديه لاعبون جيدون جدا، أتيحت لي فرصة مشاهدتهم يلعبون، وسيحدثون مفاجأة سارة، لأن الجميع يرون أن المنتخب سيكون إلى حد ما ضعيفا ضمن مجموعته، لكني مقتنع أن لدى المنتخب الكثير من المزايا، وأتمنى لهم التوفيق في هذه المنافسة إن شاء الله".

وعن المنتخب المصري زاد: "بالنسبة للمنتخب المصري تنتظره كذلك مباريات كبرى. لقد لعبت ضد منتخب مصر في كأس إفريقيا، وأعرف أن لديهم لاعبين متميزين أيضا مثل محمد صلاح الذي قدم أداء قويا جدا هذا العام، فهو قادر على قيادة منتخب بلاده للتأهل على الأقل للدور الثاني. أتمنى لهم كل التوفيق".