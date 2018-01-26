عبدالقدوس عطية يحمي مرمى الفيحاء

وقعت إدارة نادي الفيحاء عقدا احترافيا مع الحارس عبدالقدوس عطية، لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لمدة سنة إضافية، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الذي يقضي موسمه الأول في دوري المحترفين.

وكتب الفيحاء عبر بيان الجمعة: "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع حارس المرمى عبدالقدوس عطية (22 عاما)، وذلك بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لمدة سنة إضافية".

وتابع: "وانضم عطية إلى قائمة الأخضر في بطولة كأس خليجي 23 التي أقيمت مؤخرا في الكويت، كما التحق في المعسكر الإعدادي لحراس الأخضر في ألمانيا والذي تكفل به تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة".