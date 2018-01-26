"الانضباط" تغرم أمين النصر وتوقف المدلج

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، عدة قرارات انضباطية أبرزها تغريم محمد المسبل أمين عام النصر، وإيقاف مدلج المدلج مدير الفيصلي لمباراة واحدة.

ونشر الاتحاد في صفحته على "تويتر": " إلزام أمين عام نادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة، 20,000 ريال، لنزوله لأرض الملعب قبل بدء المباراة على الرغم من عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي، أمام الزلفي ضمن بطولة كأس خادم الحرمين".

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم: "إيقاف مدير الكرة في نادي الفيصلي مدلج المدلج، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة 10,000 ريال، نظير ارتكابه سلوكًا غير رياضي تجاه أحد الأشبال حاملي الكرة في الملعب، أمام الهلال ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإلزام نادي الوحدة بدفع غرامة، 10,000 ريال، لعدم الالتزام بالزي الرسمي المحدد للمباراة، الأمر الذي ترتب عليه تأخر بداية المباراة لمدة، 17، دقيقة، أمام فريق جدة ضمن بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى للمحترفين، وإلزام نادي ضمك بدفع غرامة، 10,000 ريال، لتأخر حارس مرمى الفريق عبدالمجيد الثنيان 4 دقائق في النزول للملعب، أمام التعاون ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.