الشباب يعيد معاذ.. ويضم التشيلي أوبيلا

أعلنت إدارة الشباب، السبت، عن إعادة اللاعب حسن معاذ إلى صفوف فريقها الأول على سبيل الإعارة من ناديه الفيحاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتبت إدارة النادي العاصمي: "وافقت إدارة نادي الفيحاء على إعارة اللاعب حسن معاذ إلى الشباب وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

كما أعلنت إدارة الشباب عن إتمام صفقة اللاعب التشيلي سبيستيان أوبيلا، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2018-2019،

وبدأ أوبيلا مشواره الاحترافي عام 2008 مع نادي سانتياغو واندررز، وانتقل إلى نادي جامعة تشيلي عام 2012 ليستمر في صفوفه حتى 2017.