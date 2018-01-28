أسترالي الأهلي.. أحبط بسبب "بولتون" ويملك رقما قياسيا

بعد تمثيله منتخبه الوطني لمدة لا تقل عن 12 عاما، وتنقلات بين أندية صينية، ويابانية، وإماراتية، يستعد مارك ميليغان، لاعب وسط، ومدافع المنتخب الأسترالي، للعب في صفوف أهلي جدة رغم حاجة فريقه ملبورن فكتوري، القوية لخدماته في الوقت الراهن.

وتعاقد أهلي جدة مع اللاعب الأسترالي يوم الأحد في مفاوضات لم تدم طويلا بعدما أعلنت أغلب المصادر الأسترالية أن اللاعب وافق على العرض بشكل سريع بعد علمه بالتفاصيل، وبعد قضائه عاما بألوان ملبورن فكتوري قادما من بني ياس الإماراتي.

وقبل قدومه إلى أهلي جدة، لم يخفِ ميليغان شعوره بالحزن الشديد والإحباط بعد أن تم رفض استخراج رخصة عمل له عقب طلب نادي بولتون واندررز الإنجليزي "درجة أولى" خدمات المخضرم الأسترالي في صيف عام 2017.

وأبدى النادي الإنجليزي اهتمامه بميليغان وهو في الـ31 من عمره، وكادت أن تكون قفزة كبيرة للاعب قضى معظم مشواره الكروي في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، ما دفع اللاعب إلى قبول العرض ومحاولة تمثيل الفريق الإنجليزي بكل الطرق، إلا أن وقوع المنتخب الأسترالي في مرتبة أكثر من مركز "50" في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال دون ذلك.

وفي صيف 2017، وافق ميليغان على جميع الشروط التي وضعها ناديه الجديد، بولتون، ولكن فشل منتخب أستراليا في الحصول على مركز "50" أو أعلى لمدة عامين متتاليين بدد حلم ميليغان، ويشكي ميليغان ألمه "لقد كنت محبطا جدا عندما أتت النتيجة النهائية من مكتب تأشيرات العمل بالرفض، فقد انتهيت وقتها من جميع أموري الشخصية وكنت مستعدا بشكل نفسي وبدني للعب في إنجلترا، ولقد تأخر قرار المكتب نظرا لانتظارنا التصنيف الشهري لمنتخبات "فيفا" ما كان بمثابة الصدمة بالنسبة لي لأنك لا تحصل دائما على عروض كهذه".

وسيكون مارك ميليغان الأسترالي الوحيد الذي يخوض 4 نسخ من بطولة كأس العالم، بعد أن ساهم عام 2006 في وصول منتخبه لدور الـ16، وفي 2010 و2014 لم يتعد المنتخب الأسترالي دور المجموعات، أما في مونديال 2018، فقد وضعته القرعة بجانب فرنسا، والبيرو، والدنمارك في المجموعة الثالثة.

وليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها ميليغان في منطقة الشرق الأوسط، فقد سبق له وأن مثل نادي بني ياس الإماراتي بعد أن أتى له صيف 2015 قادما من ملبورن فكتوري الأسترالي، ليعود مرة أخرى إلى النادي الأسترالي عام 2017، وبعد مرور 18 جولة في الدوري الأسترالي ومنافسة ناديه على مقعد لدوري أبطال آسيا، وافق ميليغان على عرض أهلي جدة ليعود إلى الشرق الأوسط مرة أخرى قبل تمثيل منتخبه في مونديال 2018 ليكون الأسترالي الوحيد الذي يشارك في صفوف المنتخب الملقب بـ"الكانغاروز أو سوكيروز" لـ4 مرات في بطولات كأس العالم.