الفيحاء والعين يتفقان على تجديد إعارة أسبريا

مددت إدارة نادي الفيحاء عقد إعارة اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا من نادي العين الإماراتي لمدة موسم إضافي حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بحسب اتفاق تم بين الناديين.

وكتب الفيحاء الذي يقضي موسمه الأول في دوري المحترفين: "اتفقت إدارة نادي الفيحاء مع إدارة نادي العين الإماراتي على تمديد إعارة لاعب الفريق الأول المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا لمدة موسم إضافي حتى نهاية الموسم القادم".

وزاد: "وكان الفيحاء قد تمكن من ضم أسبريا في بداية الموسم الحالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي".