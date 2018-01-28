الفيصلي في مهمة صعبة أمام الفيحاء

يسعى الفيصلي إلى مواصلة انتصاراته حينما يواجه جاره الفيحاء في ديربي المجمعة، والذي سيحتضنه استاد مدينة الملك سلمان، في حين يبحث الاتفاق عن نفسه حينما يحل ضيفاً على الباطن، وفي الخبر يستضيف القادسية نظيره الفتح في افتتاح المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يسعى الفيصلي الى الاقتراب أكثر من الهلال المتصدر ووصيفه أهلي جدة حينما يواجه جاره الفيحاء.

واستمر الفيصلي في تقديم أدائه المميز بعدما اقتنص المركز الثالث من النصر في المرحلة السابقة، والتي تغلب فيها على ضيفه القادسية ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال و 5 نقاط عن أهلي جدة الوصيف.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في رد اعتباره أمام جاره الفيصلي الذي هزمه ذهاباً 2-1 في أول مواجهة لهما في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفيحاء في استعادة توازنه عقب الخسارة الثقيلة التي مني بها أمام التعاون 4-صفر في المرحلة قبل الماضية بعد فوزه الصعب على ضيفه النصر 1-صفر في المرحلة الماضية ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع.

وفي حفر الباطن سيكون الاتفاق مطالباً بتحقيق ثلاث نقاط إذا ما اراد الابتعاد عن مناطق الخطر حينما يحل ضيفاً على الباطن الصعب على ملعبه.

وعاد الاتفاق إلى دوامة الخسائر في المرحلة الماضية بعد هزيمته أمام الشباب 3-1 والتي أبقت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

وفي المقابل يبحث الباطن عن إيقاف مسلسل إهدار النقاط في المراحل الست الماضية والتي لم يعرف معها السماوي طعم الانتصارات بعدما تلقى أربع خسائر أمام الفيحاء واتحاد جدة والشباب وأهلي جدة في حين تعادل أمام النصر وأحد ليبقى في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يسعى فريقا القادسية وضيفه الفتح إلى استعادة نغمة الانتصارات.

ولم يعرف القادسية طعم الانتصارات في الثلاث مراحل الأخير والتي تلقى فيها خسارتين أمام الشباب والفيصلي وتعادل أمام الرائد ليبقى في المركز 11 برصيد 17 نقطة.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفتح كثيراً عن مضيفه والذي تراجع مستواه كثيراً في المراحل السابقة حيث لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل السبع الماضية والتي تلقى فيها ثلاث خسائر أمام الفيصلي والنصر وأهلي جدة وتعادل في أربع مواجهات أمام الهلال والتعاون والرائد وأحد ليبقى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.