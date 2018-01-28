النصر يودع الشهري ويكرم لكرو

كرمت إدارة النصر لاعبيها يحيى الشهري، المعار إلى نادي ليغانيس الإسباني، والمغربي سعد لكرو بعد أن فسخ عقده النادي بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان النصر الرسمي: "أقامت إدارة النادي حفل وداع ليحيى الشهري، الذي سيغادر مساء اليوم إلى إسبانيا للمشاركة مع ليغانيس الذي وقع معه عفدا لمدة 6 أشهر، وحضر الحفل سلمان المالك رئيس النادي، وفهد العجلان، ومحمد المسبل، ومحمد الشنيفي، وأعضاء مجلس الإدارة، وطلال النجار، والجهازين الإداري والفني والطبي للاعبين".

وأكمل البيان: "كرمت إدارة النادي اللاعب المغربي سعد لكرو بعد أن وقع مخالصة مالية نهائية مع النادي، حيث أشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعب من عطاء طيلة مشاركته مع الفريق وعى روحه العالية وأخلاقه المتميزة".