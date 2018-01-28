دياز: أثق باللاعبين.. وسنسعد الجماهير

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، ثقته باللاعبين في العودة إلى مستوى فريقه المعهود عنه، واسعاد الجماهير الهلالية خلال المواجهات القادمة.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الرائد: "سيلتحق اللاعبون الدوليون مساء الأحد بالتدريبات، وسوف نكمل تحضيراتنا لمواجهة الرائد لتحقيق الفوز، والاستمرار في المنافسة على الدوري".

وحول رحيل اللاعب سالم الدوسري إلى فياريال ،وزاد:"أعتقد أن الدوسري سينسجم مع فياريال الأسباني، وأنا أراهن على تقديمه مستوى متميزا في الدوري الإسباني، ونحن ندعم خطوة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي، رغم أن هناك فرقا سوف تعاني، ولكن ذلك سيصب في مصلحة المنتخب، وأتمنى أن يكون لها نتائجا جيدة".