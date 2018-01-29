أهلي جدة يخوض اختباراً صعباً أمام الشباب

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لقمة المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجمع أهلي جدة بضيفه الشباب، في حين يبحث النصر عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" يخوض أهلي جدة اختباراً جديداً في مهمته المتواصلة للحاق بالمتصدر الهلال، حينما يستضيف الشباب المتألق.

وقرر اتحاد القدم تأجيل المرحلة 18 من الدوري السعودي للمحترفين والتي كانت ستلعب الأسبوع الماضي إلى يوم 5 مارس المقبل ليتسنى للأندية تسجيل لاعبيها الجدد خلال الميركاتو الشتوي.

ونجح الأهلي في تجاوز عثراته بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف الذي تجاوز نقد الجماهير بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الباطن بخماسية نظيفة ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطتين.

ويدخل الأهلي النصف الثاني من الموسم بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب بعدما انتدبت إدارته ثلاثة لاعبين جدد هم المصري مؤمن زكريا الذي سجل هدفين في أول مواجهة شارك بها والتي كانت أمام العروبة في كأس الملك، بالإضافة إلى التونسي محمر بن عمر والاسترالي مارك مليغيان لينضموا إلى الرباعي السوري عمر السومة والبرازيلي ليوناردو دي سيلفا ومواطنه كلاوديمير واليوناني فيتفاتزيديس.

وغادر الثنائي المصري محمد عبدالشافي الذي انتقل إلى الفتح على سبيل الاعارة والمدافع النيجيري أبوابونا الذي أنهت الادارة عقده بالتراضي.

وفي المقابل يتطلع الشباب إلى مواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الاوروغوياني دانييل كارينيو بعدما تقدم الفريق الى المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين أمام النصر الرابع.

وقدّم الشباب أداءً لافتاً منذ بداية الدور الثاني حيث أنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في المباريات الأربع الأخيرة بفوزه على أحد والقادسية والباطن والاتفاق.

وغير الشباب كثيراً في الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي أبرم فيها ثلاثة تعاقدات جديدة حيث تعاقد مع المهاجم الليبي مؤيد اللافي والتشيلي سبستيان أوبيلا بالإضافة إلى أنه أعاد مدافعه حسن معاذ بعدما انتدبه على سبيل الاعارة الى نهاية الموسم من فريقه الفيحاء.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث النصر عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون.

وواصل النصر تذبذب مستواه لاسيما بعدما انتعش بفوزه على أهلي جدة في المرحلة قبل الماضية 3-1 إلا أنه عاد وخسر أمام الفيحاء في المرحلة الماضية ليفقد مركزه الثالث لصالح الفيصلي ويبقى في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وتعاقدت إدارة النصر مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية هما الدولي عبدالرحمن العبيد من القادسية والعماني سعيد سهيل والتونسي فرجاني ساسي إلا أنه مشاركتهم لا تزال غامضة كون الإدارة لم تنهِ اشتراطات التسجيل الخاصة بلجنة الاحتراف.

وفي المقابل يعيش التعاون موسماً سيئاً وعلى غير العادة في السنوات الماضية حيث يقع الفريق في المركز الثامن برصيد 21 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.

وأكملت إدارة التعاون تعاقداتها الأجنبية بالتعاقد مع الروماني ادريان بوبا بديلاً للسيراليوني الحاج كمارا الذي أنهت عقده بالتراضي.